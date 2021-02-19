預期增產，周四美國原油期貨回落1%；據了解，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，將於3月初進行會議討論，預計將可能放寬原油供應限制，主要原因是鑑於油價來到去年1月以來新高，加上美國新冠疫情有降溫趨勢，增強了產油國對於市場需求面的信心。

然而，儘管美國德州正受冬季風暴侵襲，導致多家煉油廠紛紛減量；據能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至2月12日當周，美國原油庫存減少730萬桶，優於分析師原先預期的減少240萬桶。但分析師認為，近期油價漲勢恐隨著嚴寒氣候結束而回落，故仍需留意後續變化。其中美國原油跌幅1%，倫敦原油跌幅0.6%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨下跌0.62美元，報每桶60.52美元；3月熱燃油維持平盤，報每加侖1.84美元；3月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.79美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨下跌0.41美元，報每桶63.93美元。(商品行情網)

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