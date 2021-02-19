美德州遭百年以來罕見暴風雪襲擊，極端氣候下導致電力設施癱瘓、供水停擺、食物短缺，甚至當地人們必須排隊4小時只求取得一份熱食。然而在此嚴峻的求生環境下，知名的挺川政客、德州參議員克魯茲（Ted Cruz）遭民眾拍到在機場準備飛往墨西哥渡假的畫面，照片一傳到社群媒體上立刻引起全國撻伐。對此，在此時決定度假明顯是一大錯，不應如此。

暴風雪襲擊下德州多處水管破裂導致供水系統中斷，讓休士頓民眾被迫冒著風雪下提水桶排隊等領水。（美聯社）

德州暴風雪讓整個德州陷入宛如電影「明日過後」酷寒場景。綜合美國有線電視新聞網（CNN）與《每日郵報》（Daily Mail）報導，至18日當地暴風雪已進入第5天，雖然缺電住家已從前一日的300萬戶減至近50萬戶，但極端氣候下缺電也讓當地的食物供應鏈出現危機，許多商店原存有的糧食因無法保存而被迫丟棄，甚至在休士頓的民眾必須在當地漢堡王前排隊4小時，僅求領取一份熱食。

另外，在暴風雪襲擊下德州多處水管破裂導致供水系統中斷，讓休士頓民眾被迫冒著風雪下提水桶排隊等領水，媒體形容當地「缺水、缺電、缺食物」應該是第三世界才會出現的畫面，沒有想到有一天會在此出現。1名休士頓民眾表示，「我們不久前才在此看美國太空總署的火星探測器著陸，但休士頓大多數民眾仍沒飲用水喝」。

不過，德州參議員克魯茲在機場準備登機的照片，立即在社群媒體上引起砲轟。雖然德州陷入危機之際，他在被踢爆赴墨西哥度假後曾聲明「他只想當好爸爸，和女兒與朋友們一起旅行」，不過事後又改口稱「這明顯是個錯誤，事後想想我不應該如此」，18日一早改班機返回德州。

"It was obviously a mistake. In hindsight, I wouldn't have done it. I was trying to be a Dad," Sen. Ted Cruz says after receiving criticism for flying to Mexico with his family during a major winter storm in Texas. pic.twitter.com/y8x22DxTgA — Daily Caller (@DailyCaller) February 19, 2021

克魯茲是美國會中的知名的挺台議員，曾多次提出如「台灣主權象徵法案」等友台的法案。他在共和黨也頗受歡迎，先前輿論研究公司「Seven Letter」民調指出，他在共和黨選民與川粉之中獲得29%支持率，僅次於川普與前副總統彭斯。

(中時新聞網)