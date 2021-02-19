澳洲媒體一再淡化北京各種貿易抵制手段帶來影響，但澳洲礦業巨頭BHP(必和必拓)在因鐵礦石飛漲營利大增、並付給股東創紀錄股息後，表示中國大陸對澳煤礦非官方禁令，導致該公司資產減記12.7億美元(約358億台幣)，並試圖出售在澳洲主要用來生產動力煤的礦山亞瑟山(Mount Arthur)。

企業營利大增卻同時資產減記的情況不無可能，但2項同時那麼大金額卻罕見。BHP執行長亨利(Mike Henry)表示，去年利潤原本還可以多出20%，未能達成是因為亞瑟山與其他澳洲煤礦資產減記，原因就是用於發電的動力煤無法進入大陸市場。

多達60艘澳洲運煤船仍滯留在大陸京唐港(位於河北省唐山市)無法卸貨，使供應商日損數萬美元滯期費​用。澳洲媒體曾試圖以人道立場，描述船員無法下船處境，來發動國際輿論施壓北京當局，但被回應中方從未禁止運煤船離開以進行人員輪替後，並未得到太多迴響。

亞瑟山主要就是生產動力煤，英國《衛報》(The Guardian)分析，BHP試圖出售該礦山是為了保住煉鋼等工業過程中會使用的優質焦煤，在中澳僵局無解的情況下，縮小並集中煤礦業務。BHP周二(16日)宣布2020年下半年業績時曾表示中方禁令是動力煤市場關鍵不確定性因素，而由於大陸的焦煤進口替代來源增加，焦煤市場的不確定因素正「突飛猛進」。

BHP對中澳破冰似乎也沒抱持太大期望，該公司預期亞瑟山煤礦今年會持續虧損，因為生產成本是每公噸近66美元，但今年預計售價每噸只有55至59美元，而且重點是，還得找到替代市場才行。

亨利說：「我們看到了非常不同的市場環境，由於不同品位煤炭價差擴大，加上澳洲被禁止向中國出口煤炭，我們能出收亞瑟山出產煤炭的市場也發生變化。我們正在調整貿易流量，也在考慮各種可行方案。」

即使撇除中澳關係因素，動力煤長期前景也不樂觀。向澳洲購買煤礦主要國家除了印度以外，多半都已經宣布實現碳中和目標，大陸國家主席習近平上任後較所有前任都更注重環境永續發展，已表明中國要在2030年邁過碳排放峰值後，2060年完全實現碳中和，正全力發展再生能源取代煤電。

(中時新聞網)