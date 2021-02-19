辛丑年高低甚可憐，牛「轉」乾坤，科技股下、傳產原物料上，最懂通膨的巴菲特賣蘋果股票、買石油股雪佛龍，台積電、聯發科等科技股山頂上玩有誰能贏？

通膨來了，那斯達克指數聞訊立馬反轉，2021年一切都要反過來了嗎？油價若漲至70美元將觸發有感通膨，汽車、百貨、觀光、營建、科技股受害最深；2008年原油及糧食所帶動的物價飛漲是1970年石油危機以來，最大的通膨風暴，當年油價飆升，帶動原物料上漲，水泥、鋼鐵、塑化、運輸四大類股指數在2008年5月創下歷史新高打怪，2021年複製重現的機率多大呢？2006~ 2008年油價走了多年的大多頭，當年最熱門的是太陽能，2006年時茂迪、益通紛紛漲到985元及1205元天價，今年的太陽能會在復活節之前復活，航海王也沒死。

1月9日筆者說2021通膨怪獸又快速長大了，2021年美國民主黨剛剛掌握參眾兩院掀起了「藍色浪潮」的1.9兆美金財政政策激勵了美國股市創高，完全不甩非農數字崩壞利空，但天下哪有白吃的午餐，美股值此創新高像極了假突破準備真拉回的「死貓跳」，財政政策正呼喚2021全球「通貨再膨脹」交易捲土重來，投資人該思考是否該將科技股放一放了？腦袋要換一下了，對於景氣敏感的銀行股和原物料股或能源股該投以關愛的眼神了。

科技股一般都活躍於低通膨率時代，2021年開始進入高通膨第一年， CRB十二種農糧狂漲衝上188.4，幾乎要突破2019年4月高點189；5年期預期通膨率2月16日來到2年新高點2.11%即將突破2018年5月2.16%了(當年FED一路升息到2018年12月，台股則從11261點跌至2019年1月低點9319點)，因為全球央行將與之對抗，所以股市必掛，1月9日筆者分析預期真的來了，當時CRB指數只有167點，如今已經188.4點了，才時隔一個月，來的速度之快呀!

這下2021年的全球央行頭痛了，想實施負利率維持股市榮景的如意算盤，這回遇上通膨再膨脹了，筆者賭美國民主黨必重蹈覆轍又搞砸宛如2001年那年，而今天我們卻剛剛一同坐上了這2021農曆開紅盤史上最牛的沖天火箭直攻天際16500點，去年11月指數13000點時筆者說2021當資金大潮遇上景氣大好，連台積電都成了妖股直上700元，如今是679元相當接近精準了，再看上去，筆者實在講不出口，畢竟物極必反的時鐘進逼我們，市場養大了2022虎年大崩盤的因子「通膨怪獸」摧毀大多頭近在咫尺，1.9兆美金財政政策加速通膨怪獸茁壯長大，只剩下不到一年時間就走到2022年虎年大崩盤，而科技股將是最悲慘的，你很難和今天的強勢連結。

拜登上台後，股市輸家、贏家將更明顯M型化，因為低通膨率一直是科技股的天下，但情勢將在 2021年真的牛轉乾坤且基礎已逆轉成熟，自今而後，別再看不起鋼鐵、水泥、塑化、原物料、運輸類股了，且該投以最最最關愛的眼神了。

我們總說2021年牛轉乾坤，這年真要應驗「轉」了，投資人腦袋也要換一下，疫情觸頂則通膨怪獸加速長大，和原物料連結的波羅地海指數連飆5天就是明證，價值投資當道了，又「牛」轉乾坤了，又是牛年，那年民國62年通膨怪獸席捲全球，鎳幣、銅板頓時消失1973年歲次癸丑也是牛年，下半年中東情勢緊張，阿拉伯國家以石油為籌碼抵制親以色列國家，國際油價大漲4.4倍（由年初2.2美元漲至年底11.8美元），第一次全球石油危機，停滯性通膨席捲全球，無一倖免，當年日本則宣布進入緊急狀態、台灣通膨率於第四季飆升超過20%，預期心理帶來恐慌，人人搶買物資、搜刮一元鎳幣、五毛銅幣，全台鎳幣、銅板全部消失，歷時兩年才平息。哈，今年又是「牛」年，真巧呀！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)