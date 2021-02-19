橫綱凱咪蹭熱度炒知名度?怒嗆：我幹嘛要管你們

去年底突然爆出一波西門町舉牌熱，F奶網紅「橫綱凱咪」與SWAG網站女優「黎兒」，去年12月30日下午也到西門町舉「徵炮友」的牌子，2女及3名工作人員皆被警方依妨害風化及違反兒少性剝削條例送辦。台北地檢署調查後認為，舉牌內容沒有提到「對價」，也沒有提到對象是少年，認為犯罪構成要件不足，5人皆處分不起訴。

網紅「橫綱凱咪」（32歲）與SWAG網站女優「黎兒」（28歲），去年12月30日不畏寒流低溫，與3名SWAG網站男員工到西門町鬧區舉牌。「黎兒」舉著寫有「徵炮友」的紙牌，上面還寫著限定「13cm以上」；橫綱凱咪則舉另1張，寫著「幫她徵炮友」，兩張字牌右下方都有QR code，可連至SWAG網站。

SWAG是成人網站，近年來主打各種台灣女性拍攝，真槍實彈的無碼A片，因網站架在國外，遊走在法律邊緣，警方認為兩女利用「徵炮友」的手法，文字猥褻露骨，可能對未成年造成影響，決定依法嚴辦。

警方研議後，決定將2女3男依涉嫌觸犯《妨害風化》及違反《兒童及少年性剝削防制條例》函送台北地檢署。

北檢檢察官調查後認為，兩女舉著「徵炮友」的牌子，雖然是在邀不特定對象洽談性行為，但內容並未提及性行為是否有對價，也沒提及對象是少年，因此在客觀上不足以刺激或滿足普通人一般的性慾、羞恥或是厭惡感，僅是在找尋性交行為者，與《兒童及少年性剝削防制條例》第40條及《刑法》妨害風化罪的構成要件不符，最後以罪嫌不足，處分不起訴。

(中時新聞網)