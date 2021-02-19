你是否曾經聽聞購買重劃區的房屋，有的人慘賠、有的人卻大賺百萬？明明都是買重劃區，為何會有兩樣情？《旗開得勝》邀請到有房產界林志玲之稱的住商不動產發言人徐佳馨，精闢分析賠錢與賺錢的眉角，更大方傳授購買重劃區的4個穩賺不賠的成功方程式。你正在觀望嗎？那麼這集絕對要筆記了！

2021年買房新趨勢，到底該不該入住重劃區呢？(圖/截取自youtube)

「重劃區」是指原本使用度低的未開發土地，經過政府的重新規劃，成為佔地廣、街廓整齊、擁有全新市容以及生活機能的區域，而這裡的建案也因著房價低、全新屋等優勢，成為近幾年買房、投資正夯的標的。不過，購買重劃區的房子看似有風險，到底能不能買呢？住商不動產發言人徐佳馨表示，如果是要買來投資的，其實只要符合天時地利人和，就有賺錢的機會！

複製成功賺錢方程式的前提，避險也很重要，踩到大地雷恐十年無法脫手。(圖/截取自youtube)

想要入手重劃區的房屋，必須要有精準的眼光之外，「避險」也很重要！徐佳馨說，有些人入手範圍太大且距離太遠的建案，而且建商只有推第一期，再加上附近機能要好幾年才發展成熟，導致資金從此被套牢。因此她強調，若想要入手重劃區建案，必須要觀察此區域未來是否有縣市府駐進，如此一來房價就會穩定且具有一定水準的生活機能；以及百貨公司的駐進，可以帶來人潮，提升人口繁榮度、生活機能佳，再來就是豪宅駐進及交通機能改善。

以新板特區為例，在2002年至2015年間發展已完全成熟，原因在於此重劃區的範圍沒有很大，而且有縣市府、百貨公司的駐進，帶來人潮使生活機能發展良好。而淡海新市鎮之所以可以崛起，是因為輕軌的開通改善了交通問題，林口新市鎮也是如此，所以交通機能的改善確實也能帶動生活機能及人口繁榮程度。

重劃區怎麼挑、怎麼買還可能可以便宜上百萬，甚至可以賺到100萬？(圖/截取自youtube)

徐佳馨說，目前購買重劃區的3大族群，分別是投資客、首購族及回國台商。當地居民對於重劃區的房價接受度較低，通常都是外地投資客願意進場；而首購族的資金較沒那麼充足，但是重劃區的預售全新屋及低房價，正好符合首購族的需求；至於台商則是在經由中國政府的鼓勵之下，投資重劃區建案擁有不少成功經驗，因此較持有正面態度。

至於現在還有哪些重劃區可以成為購屋的條件？徐佳馨表示，可以尋找曾經一蹶不振但又興起的建案，去仲介店頭看看是否有要出售的案件，通常是屋主想要脫手或是以相同價錢打平銷售，利用這樣的方式還是可以找到不錯的重劃區案件唷！

(中時新聞網)