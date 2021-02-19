52歲吳秀波被封為國民大叔，未料3年前他遭陳昱霖爆料談婚外情7年，陳昱霖的父母更指吳秀波疑似以談分手費為由，逼陳昱霖回國後讓她在機場被逮，批評他設局。昨(18日)法院判決書出爐，判處陳昱霖有期徒刑三年，緩刑三年，「辯護人提出，本案系吳秀波一方設局陷害，法院未予以認定」，間接還吳秀波清白。

吳秀波早年以電影《北京遇上西雅圖》、電視劇《軍師聯盟》走紅，他和妻子何震亞結婚多年，一直給人好男人大叔形象，2018年卻人設全崩，被女星陳昱霖指出偷吃7年，最後因談分手費不成鬧翻，陳昱霖後來在北京機場因涉勒索罪被捕，近日她在IG分享近照，宣告離開看守所。

陳昱霖最近出獄曬出近照。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，朝陽區人民法院對陳昱霖敲詐吳秀波一案進行了不公開開庭審理，於2021年1月底宣判，判決書出爐，本名陳夢琳的陳昱霖跟吳秀波2011年認識，後來成為情侶關係，2018年以買房為由陳昱霖第一次向正在提分手的吳秀波要錢，索討300萬、800萬人民幣（約1291、3444萬台幣），吳秀波要求陳昱霖簽不公開兩人關係切結書後付了錢，怎知同年9月陳昱霖違反約定，發文爆出兩人不正當男女關係。

2018年10月，陳昱霖進一步獅子大開口，向吳秀波再要分手費4000萬人民幣（約1.7億台幣），兩人達成協議分4期付清，同月吳秀波轉給陳昱霖300萬人民幣後，陳昱霖更改約定要求變動付款的支付期限，並以公開兩人關係要脅，改口逼吳秀波將剩下的3700萬人民幣付清，11月陳昱霖被捕，後來簽下「認罪認罰具結書」。

檢方認為，陳昱霖最後敲詐3700萬人民幣的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規定中的勒索罪，但因未得逞，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條的規定減輕罰則，向法院要求判處有期徒刑三年並適用緩刑，判決書中提及案發後雙方簽下和解書，且陳昱霖在羈押期問經過教育，思想發生變化，有良好的認罪態度和積極的悔罪表現，不致再危害社會，因此判有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣十萬元，至於陳昱霖認為吳秀波設局陷害，法院未予以認定。

(中時新聞網)