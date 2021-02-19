臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「韓黑父母不崩潰」）

監察院長陳菊大年初六開工日（16）率領多位新系立委及政要，赴王金平路竹老家拜年還讚王「心中無藍綠」，引發藍營支持者不滿，怒罵言語充斥網路。民進黨高雄市議員林智鴻則出面護航，表示2018年韓國瑜競選高雄市長期間，王出錢出力協助，如今卻遭忘恩負義對待，痛批罵王者令人遺憾又痛心。對此，藍營支持者則回嗆，要民進黨趕快把王領回去。

陳菊16日偕同勞動部長許銘春、文化部長李永得、客委會副主委鍾孔炤等前市府成員，及立委賴瑞隆、邱志偉、劉世芳、許智傑、邱議瑩、李昆澤等人，到王金平路竹老家拜年，中午由王席開5桌宴客，政商好友出席共聚一堂，互道恭喜，王祝福大家新年快樂、身體健康。

王金平與綠營的熱絡看在藍營支持者眼裡極不是滋味，各種怒罵留言充斥藍營粉絲專頁與社團，讓林智鴻極為心疼。林在17 日在臉書發文，稱高雄政界春節向王拜年，表達他長年對國家地方奉獻的敬意，這是由來已久也是例行的慣例，在新冠肺炎疫情尚未停歇之際，此為建設地方、超越藍綠的團結畫面更顯重要、珍貴。

林智鴻表示，這兩天看到部份藍營粉絲專頁與社團，轉貼帶有惡意的圖卡與文字，將王金平接待市府團隊與政界友人喜氣滿滿的拜年行程，汙衊為「老畜生」、「真是背骨廢物」、「藍皮綠骨」、「一條走狗！民主的漢奸！」等涉及人格權的負面用詞，實在讓人遺憾與痛心。林痛批，2018年韓國瑜在競選高雄市長期間，王全力相挺、出錢出力，選後則功成弗居、給予祝福；現在，僅是春節接待友人來訪的行程，就被如此人身攻擊，實在替王感到萬般的不捨與不值。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」轉發此文，藍營支持者們更是群情激憤，紛紛留言：「民進黨快領回去」、「覺得王很棒夾去配」、「我們就一定要喜歡每個藍營的政治人物嗎？更何況這是藍營的嗎？」「笑死了，我覺得網友形容的很貼切啊！」「國民黨就是死在王大院長手上！」「背骨王，潛在國民黨的奸細無誤」、「民進黨的議員出來背書就更加坐實了藍皮綠骨不是嗎？」「笑死 找老王喊團結」。

(中時新聞網)