全球最大零售商沃爾瑪上季獲利表現不如華爾街預期，並預期2022財年淨營收將僅實現低個位數增長，該公司表示商業環境將隨著疫苖推出與疫情消退逐漸恢復正常，本財年營運增長恐將放緩。

受此打擊，周四沃爾瑪收盤重挫6.48%，為137.66美元。

沃爾瑪公布2021財年第四季（截至今年1月31日）營收年增7.3%，為1521億美元，優於市場預期的1483億美元。

淨損為20.9億美元，每股虧損74美分，前一年同期為淨利41.4億美元、每股盈餘1.45美元。英國與日本業務的虧損使公司整體每股獲利減少2.66美元，但股票投資收益使每股獲利成長49美分，帶來些許彌補。

經調整後每股盈餘為1.39美元，不如市場預估的每股盈餘1.51美元。

扣除燃油成本後，上季沃爾瑪美國同店銷售額年增8.6%，超出市場市場預估的年增5.6%。上季在美國的電商營收較前一年同期大增69%，遠優於前一年同期的成長35%，但與第三季的增長相比有所放緩，並創下疫情爆發以來最小幅度的增長。

沃爾瑪2021財年全年營收成長6.7%，為5592億美元，調整後每股盈餘為5.48美元。

此外，沃爾瑪預估本財年淨營收將實現低個位數成長，且每股盈餘估將持平或微升。

過去一年沃爾瑪大舉投資線上廣告與醫療保健業務，趁著疫情帶動的增長動能加快在實體零售業務以外的多元化轉型，該公司並表示，將試圖將這場大流行病的助益轉化成為持之以恆的成長動能，以及更強勁的獲利能力。

在過去一年新冠肺炎疫情帶動業務強勁增長後，沃爾瑪執行長Doug McMillon宣布將為約42.5萬名員工加薪。

該美國最大民營僱主宣布美國員工的平均時薪將提高到15美元以上，不過沃爾瑪美國員工的最低時薪將維持不變，仍為11美元。

美國沃爾瑪執行長John Furner表示，加薪對象將是數位與庫存這類在疫情下更顯重要的部門員工。自3月13日起，這些部門員工的時薪將基於門市地點調漲至13至19美元。

沃爾瑪並宣布將提高股利，並實施200億美元的股票回購計畫。

(時報資訊)