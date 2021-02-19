19日最新官方資料，日本元月核心消費者物價指數(CPI)已連6個月都是下降頹勢，不過好消息是降幅有較趨緩。因此，可以再給擔心通縮提早來臨的日本政府，多一點時間好好想出應對之道。

不像美國等國家，現在可能要擔心發生通貨膨脹，日本央行煩惱的是，民間消費縮手將有通貨緊縮疑慮。

根據日本官方19日最新數據，計入石油產品，但剔除掉波動較大新鮮食品的元月核心CPI年減0.6％，只比市場預估下降0.7％較好一點。

跟2020年12月的減少1％相比，元月數值稍微增加是因為日本政府暫停去旅行(Go To Travel)的旅行補助政策，以及近來燃油價格反彈。

其中，為躲疫情窩家裡時間變多，導致耐久財商品價格上漲，像冷氣就漲了7.2％，微波爐更是大漲12.2％。

若把能源與生鮮食物都剔除不計入，所謂核心中的核心CPI，在連3個月走低後，年增率小升0.1％。

調研機構凱投巨集觀(Capital Economics)認為，因實施緊急狀態，日本政府暫停去旅行紓困政策，若日後一旦重新恢復實施，加上能源價格反彈，以及景氣陸續復甦下，將可營造良性的通貨膨脹環境。

前幾天公布的日本上季經濟成長超乎預期，需歸功於海外需求反彈，激勵出口與資本支出項目。

不過，目前正在實施，預計3月初結束的緊急狀態，可能又會把景氣復甦這隻春燕給嚇跑。同時，也凸顯日本政府一方面要抑制新冠疫情，一方面又要避免重傷經濟的兩難處境。

(時報資訊)