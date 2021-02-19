聚陽(1477)1月稅前盈餘2.63億元，月增26.4%、年增25.3%，每股稅前盈餘約1.2元。外資法人將聚陽評為「買進」，目標價為230元。聚陽股價早盤優於大盤，漲逾3%，創近1年半來新高價。

聚陽元月的OPM優於去年同期，元月OPM為11.4%，去年同期則為10.1%。聚陽在客戶補庫存下單強勁，使得聚陽產能滿載、供不應求，此外，公司進行產品組合優化，帶動平均單價(ASP)與獲利率進一步提升，也使得獲利增幅優於營收表現。惟受到新台幣升值影響，元月聚陽約有1000萬元新台幣的匯損。

展望2021年，聚陽預計在3月釋出全年財報目標，預料仍將維持在今年約15-20%年增的資本支出，以及上半年20-30%的出貨年增。法人預測，在客戶訂單持續回溫下，聚陽首季的出貨年增約可達20-30%，今年在產品組合持續優化下，毛利率可望再上一層樓。從營收來看，聚陽1月在客戶訂單持續回溫，加上去年底部分訂單因海運缺櫃遞延，挹注元月營收23.8億元，月增10.4%、年增13.8%。元月獲利的月增和年增都優於營收表現。

(時報資訊)