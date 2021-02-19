2020年新冠疫情爆發後，投資人對社會和環境意識升溫，ESG為評估公司的新視角，資金浪潮也湧向ESG投資，全球ESG基金管理規模由2018年的30.7兆美元攀升至2020年的40.5兆美元，成長率高達32%。

台新投信總經理葉柱均表示，納入ESG並不代表犧牲投資報酬，反而在後疫情時代，高ESG評等的表現更為出色，以摩根大通ESG新興企業債指數為例，該指數成立以來，較低分ESG新興企業債報酬率為41.7%，大幅低於較高分ESG新興企業債的報酬率53.4%。納入ESG評量因素，以較高約束力看待公司治理，強化執行層面，持續監管，當不符合ESG評量標準時能退出，讓投資人的資產達到最大化有效保障。近年ESG成為平衡「環境永續與企業永續的新契機，符合ESG資格的企業成為大型機構法人或國際標竿指數納入投資標的的必備要件，建議優先布局ESG新興企業債券。

近期展開募ESG基金的投信包括：鋒裕匯理投信、台新投信。鋒裕匯理投信推出台灣首檔納入ESG投資流程的美高收基金，讓美高收投資能與時俱進，滿足投資人更進化的收益需求，預計於3月8日展開募集，保管銀行為中國信託銀行。資料顯示，在產業分布方面，美國ESG高收益債指數相較於美國傳統高收益債指數，調降風險較高的能源、零售、休閒類產業分布；調升穩定度相對更高、更符合ESG及未來趨勢的保健、科技等高收益債。

台新投信也看好ESG趨勢，推出國內首檔聚焦在新興企業債之台新ESG新興市場債券基金，該基金已於1月25日獲主管機關核准成立，熱募逾90億元，創台新投信IPO新高紀錄，亦讓投資人順勢掌握ESG主流機會財。

(時報資訊)