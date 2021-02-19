據《環球時報》報導，首批100萬劑大陸國產的科興疫苗將於今天中午運抵香港，德國BNT疫苗首批100萬劑也預料在本月底前運抵香港。負責統籌疫苗接種的香港公務員事務局局長聶德權18日下午宣佈，將於23日啓動免費疫苗接種計劃，接受網上預約，26日為屬於優先組別的市民接種。

按照特區政府的安排，五組別優先接種人士包括醫療機構人員及參與抗疫的工作人員；60歲以上人員；安老及殘疾人士院捨的院友及員工；維持必要公共服務的人員，如處理廢物、汙水及街市清潔的人員，或經常與市民接觸的紀律部隊人員及郵政前線人員等；跨境運輸口岸港口工作人員。4種接種疫苗途徑為全港18區29家小區疫苗接種中心、超過1500家私家診所、醫管局轄下18家普通科門診以及在長者及殘疾人士院捨進行。

聶德權稱，在29家接種中心中，24家會接種德國BNT疫苗，5家接種科興疫苗，而每個中心只會提供一種疫苗。他強調接種是完全自願的。

頭條日報網18日稱，預料採購疫苗花費50億港元，行政費用29億港元。特首林鄭月娥18日在臉書稱，政府公佈了下星期開展的疫苖接種計畫，標誌著香港抗疫工作將進入一個新的里程碑。她將如早前公開表示的那樣，會接種首款抵港被批准作為緊急使用的疫苗，「現在看來，我會打的將是19日抵港，在內地研發和生產的科興滅活技術新冠疫苗」。

香港總商會對疫苗接種計畫表示歡迎，認為這是恢復正常商業運作及跨境往來的重要一步。總商會主席王冬勝說，疫苗接種計畫展開後，可望讓香港經濟盡快重拾復甦動力及恢復與外間的正常聯繫。他鼓勵總商會的企業會員向僱員提供適當的工作安排及協助，讓他們得以盡快接種疫苗。

(中時 )