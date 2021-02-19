知名變性網紅「罔腰」昨突傳出懷孕消息，引起大家好奇沒有子宮怎懷孕的，也有人猜測難道是腹腔懷孕，或是子宮移植嗎？對此，婦產科醫師蘇怡寧表示，腹腔懷孕會死人的！並表示祝福罔腰，但不要鬼扯。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書上發文分享，變性網紅罔腰爆出懷孕的消息後，讓他今天一大早手機狂響不停，因為許多人真的很好奇，這樣的事情有可能發生嗎？對此，雖然他真的不知道發生了什麼事情，但基於醫學常識，他表示：「我祝福你，但不要鬼扯。」

蘇怡寧也貼出與網友們的對話截圖，只見大家相當好奇「變性網紅稱自己腹腔懷孕，這是可行的嗎？」、「腹腔也可以有臍帶連接嗎？如果這樣可行，那是不是其他不孕的女生也可以效法了？」、「男性進行手術變成女生，可以移植子宮懷孕嗎？」對於這些猜測，他則回應：「腹腔懷孕會死人好嗎？」、「胡扯啦」。

網紅「罔腰」在2017年去泰國接受變性手術，順利成為女兒身，返台後也將身分證性別欄換成女性，交了男友。而昨（18日）她突然在IG上曬出超音波照，宣布懷孕的訊息，引起網友們熱烈關注「沒有子宮如何懷孕？」對此，她的男友解釋是接受「人體測試」，在肚子上開個小洞將胚胎放進去，成功率非百分之百，且費用非常的貴。

(中時新聞網)