氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今白天氣溫略回升，北舒適、南微熱；今晚、明晨，「超強夜間輻射冷卻」作用，西半部部分平地的最低氣溫，仍將降至10度以下。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明白天起至22日，各地持續晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、舒適微熱，「夜間輻射冷卻」仍很強、早晚氣溫很低，日夜溫差擴大至15度左右；23日微弱東北季風南下， 24、25日東北風減弱，天氣的轉變程度，得視「熱帶系統」的外圍有多少水氣，流向台灣附近，仍需持續密切觀察。

吳德榮提及，今日2時杜鵑颱風位置在菲律賓東方海面，未來大致向西北西前進，強度將繼續增強；直到通過菲律賓陸地時，會受地形破壞；再進入南海，再遇較大的環境垂直風切，結構將再受破壞。中央氣象局資料及歐洲系集模式模擬皆顯示，無直接侵襲台灣的機率。但其外圍水氣對台灣是否有間接影響？並「不確定」還需持續觀察。

(中時 )