海巡署艦隊分屬直屬船隊在2月初執行東南沙巡護任務時發生憾事。計畫在今年7月就要退休，曾在海論戰對特勤隊（黑衣部隊）退役，號稱海巡最強特勤教官的小隊長蔣爭台，原本在2月5日就要返抵台灣，卻在3日返航途中值勤時突然倒地昏迷，經同仁急救後仍不治，遺體送回台灣後進行相驗，目前仍在等待相驗結果出爐。蔣爭台指導過不少台灣軍方特勤部隊隊員，對於教官過世，不少老隊員當都相當不捨。

據了解，蔣爭台原本計劃今年七月退休，但是鑑於邇來台海形勢緊張，海巡署的巡護任務倍增，蔣小隊長勉力在年前出勤，十幾天的東南沙巡護預計在二月五日抵台，卻不幸在二月三日就因公殉職。

根據立委葉毓蘭在臉書上簡介，蔣爭台父親是來自四川的榮民，母親是排灣族美女，父親過世時，他才四歲，他和五歲的哥哥蔣爭光（現任台東金峰鄉長）被經國先生安排進入退輔會的慈母育幼院照顧，七年後才回鄕，國中畢業後就讀陸軍第一士官學校，開始其先軍、後警之公職生涯。

士校畢業後，他奉派海軍陸戰隊,曾參與國家安全局敵後工作人員訓練學員第一名結業，以及加入海軍陸戰隊最優秀的黑鷹(衣)特勤隊，因擁有跆拳道四段、莒拳道六段及射擊特等射手等絕技，又是左營國家訓練中心百十高欄及四百中欄儲訓國手、深海潛水教練(二星執照) 、中華民國水上救生協會救生員教練等資格的特勤教官，傳授教導國内無數軍警等特戰人才。

蔣爭台退役後投考警察専科學校警員班第142期水警班開始將近三十年的水警生涯，當然，他的特殊戰技專長，被警政署選編納入至保安警察第一總隊維安特勤隊，成為維護國内治安反恐怖、反劫持、反暴力勁旅的重要成員，82年底時值内政部警政署保安警察第七總隊成立海上特勤隊，蔣爭台被徵召回任並擔任特勤教官，指導操船、射擊、攀降、潜水等各項專業技能。

蔣爭台在102年調至海巡直屬船隊迄今，平時執行台菲、澎湖、西南海域、東、南沙海域、中西太平洋公海遠洋漁業等公海巡護任務。

近幾年來更肩負海巡外交任務，遠渡斐濟、吉里巴斯、帛琉、馬紹爾等國，近三年來又執行穩鵬號漁船海上喋血救援案、緊急救難案等國家安全重要任務，勞苦功高。

海巡署表示，蔣員任職於海巡署艦隊分署直屬船隊巡護七號，上（1）月26日至本(2)月7日執行碧海專案南沙勤務，5日11時30分，於高雄港西南方142浬處，船上同仁發現蔣員倒臥房間浴室，立即由隨船返臺的南沙803醫院派駐主任醫生以CPR及AED進行搶救，並聯繫國搜中心申請直升機進行吊掛；惟經過多次急救，醫師判斷蔣員已無生命跡象。

5日21時40分，直屬船隊巡護七號返抵高雄港，6日經檢察官相驗完畢，認定為心肺衰竭，遺體發還家屬。本月7日由本分署與東部分署派車護送，協助家屬移靈返回臺東。

(中時新聞網)