台中市警察局第四分局南屯派出所巡佐張木森，平時熱心助人，警界「協尋達人」，最高紀錄曾在一年內尋獲180件失蹤人口，日前得知一對夫妻疑因子女教養問題吵架，先生負氣離家，且撥打電話均未接聽，以同為人父心情，傳簡訊勸說趕緊返家，並告知若心情鬱悶，可至派出所奉茶談心，不出幾日先生到派出所相談，表示收到該封簡訊後思考一陣子，沉澱心情後覺得不該讓家人擔心，返家與家人團圓。

日前，張木森得知51歲劉姓婦人與56歲楊姓丈夫爭吵，楊男負氣離家，歷經多日仍遲未返家，且撥打電話均未接聽。

依過往協尋經驗，員警先撥打楊男電話，雖然並未關機但卻無人接聽，靈機一動，以傳簡訊之方法告知楊男自己為派出所巡佐，勸說其趕緊返家與家人連繫，並告知楊男若心情鬱悶，可至派出所奉茶談心。

經張木森用心關懷，不出幾日，楊男自行至派出所，向員警表示，收到該封簡訊後思考一陣子，沉澱心情後覺得不該讓家人擔心，於是至派出所辦理撤尋。

見楊男身體狀況均正常，精神也不錯，趕緊通知劉女其丈夫平安歸來的消息，劉女一得知失聯多日的丈夫終於平安出現，喜出望外，不斷感謝張員之協助。

經了解，雙方因小孩管教問題而有爭執，員警指出，因楊男電話均未接聽，想到同為父親的立場，以文字的溫度先讓楊男沉澱心情，待情緒穩定之際與員警聯繫，勸說平安返家，也讓家屬心中懸著的大石可以放下。

看到家屬團聚的溫馨情景，也是他多年來從尋人工作中獲得的欣慰與滿足。

南屯派出所所長江松泳強調，為民服務為從警準則之一，同仁深切體會失蹤者家屬焦急難安、無助與期盼的心情，為落實失蹤人口協尋工作，鼓勵同仁加強協尋作為，持續從各方面追查可能線索，以期能讓每一位失蹤人口返家團圓。

(中時 )