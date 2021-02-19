台股衝上1萬6千點關卡，游資豐沛，新的2021年一開春之際，零售業也信心滿滿，準備重新攻城略地。根據CBRE世邦魏理仕今（19）日最新公佈的「2021年零售發展策略即時意向調查」疫後零售大調查顯示，有高達63％比例的台灣零售商家，將重啟展店。

受惠疫情管控得宜，各類刺激消費方案推波助瀾，促進民眾消費意願，使台灣零售市場自去年年中起便步上復甦之路，2020年統計全年零售營業額創下歷年新高，達3.86兆元，年增率為0.2％，激勵台灣零售業者迎接新年度之祭即積極展開佈局的信心。

根據CBRE世邦魏理仕今天最新發佈「2021年零售發展策略即時意向調查」顯示，有六成三台灣商家，其不動產策略，已轉主動出擊，將重啟早先暫緩的新店開幕及擴張計劃。

另外，有44％的台灣商家，計劃強化線上銷售通路為年度首要策略之一，反映疫後零售全通路（omni-channel）策略的必要。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示：「回顧2020年4月疫情最嚴重時期，當月零售營業額出現罕見兩位數大幅度衰退，時下訪察台灣商家的零售計畫及策略，有五成以上的商家被迫暫停所有擴張或開幕計畫。當我們於去年第四季二度訪察時，隨著台灣零售市場當時已逐漸步入全面復甦，近半數業者看市態度已轉樂觀，並表示2021年展店策略將按計畫進行。」

陳頌民表示，「這顯示歷經2020年疫情為我們上了一課後，許多商家調整『營運體質』並已蓄勢待發，預料2021年，將採取更積極的行動，甚或趁此波租金下滑趨勢中，積極尋求在精華地段開設新點的機會。」

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，疫情後，網路刷卡訂餐加倍走升成為「疫」外驚喜；根據世邦魏理仕最新的調查，有77％台灣餐飲商家，將提供更多據點以利網路訂購取貨或外賣服務。

此外，其他業種則一致反應全通路整合的必要，例如有約五成商家，將在實體商店內，規劃更多空間以利服務線上消費客群。

(工商 )