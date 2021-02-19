美國國務卿與英國外交大臣及法國與德國外交部長今天舉行線上會議，討論伊朗和其他急迫性議題，並同意密切協調以因應中國構成的全球性挑戰。

根據法國外交部聲明，這是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上任以來第2次參與這類會談。美、英、法、德外長重申跨大西洋夥伴關係在因應安全、氣候、經濟、衛生和全球所面臨其他挑戰的中心地位。

聲明說，這些外長同意密切協調，因應中國構成的全球性挑戰，以及有必要在一系列議題上合作，包括氣候變遷。

他們也譴責緬甸軍方政變，呼籲緬甸軍事領導層立即結束緊急狀態、將權力歸還民選政府、保持克制不要使用暴力、釋放所有遭不法拘留的人，並尊重人權和法治。

外長們都認為進一步強化北大西洋公約組織（NATO ）很重要，確保一切準備就緒以因應現今戰略現實，並根據北約檢討小組建議持續發展。

他們也同意，堅強的國際和多邊合作對終結2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情至關重要，而且有必要共同行動落實巴黎氣候協定。

(中央社)