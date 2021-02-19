全國各級基層農漁會選舉將於21日起展開，台南市警察局加強查獲制暴。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

全國各級基層農漁會選舉將於21日起展開，台南市警察局加強查獲制暴。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

今年全國各級基層農漁會選舉將於21日起由農會農事小組長（副組長）、會員代表投票揭開序幕，選舉投開票日距今不到2天，選情持續升溫，為確保選舉公平、公正進行，防止賄選、賭盤、暴力介入選舉，台南市政府警察局除投入大量警力查賄制暴並透過宣導嚴禁賄選，展現淨化選風之決心。

台南市政府警察局從去年12月起，除透過社群媒體強力宣導外，並自今年1月起全力動員警力加強查賄制暴，針對黑道幫派、賭博及肅槍等重點工作，積極布線查緝，絕不容許暴力介入以及透過賭博投注站方式，變相供賭客下注之選舉賭盤存在。

去年12月迄今共計檢肅黑道幫派1團7人、職業賭場14件296人、六合彩簽賭6件6人、網路及運動簽賭5件8人、電玩賭博及其他28件50人，在肅槍方面計查獲制式與非制式長、短槍枝16支及模擬槍1支；另已接獲數起賄選及暴力情資，台南市警局將主動積極偵辦到底，全力打擊賄選歪風。

此外，市長黃偉哲特別重視本次農漁會改選工作，從以往經驗來看，越接近投票日越是賄選的高峰期，臺南市政府警察局秉持勿枉勿縱精神，落實賄選查察，戮力端正選風，務求選舉期間治安平穩。

台南市府也呼籲民眾能勇於出面檢舉賄選，檢舉專線為0800-024099（＃4）或（06）6322185、檢舉網址：https：／／www.tnpd.gov.tw，檢舉農漁會選舉候選人賄選者，除檢舉人資料絕對保密外，最高獎金更有新台幣200萬元，希望經由全民的監督，有效遏止賄選或暴力介入選舉，維護公平、公正且乾淨的選舉環境，健全民主法治精神。

(中時 )