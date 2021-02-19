功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受惠訂單需求暢旺，2021年1月合併營收連4月「雙升」改寫歷史新高。法人預期，雖有工作天數較少因素影響，但功率半導體漲價效益顯現，可望使首季營收表現持穩去年第四季次高水準，全年持續成長、續創新高可期。

捷敏股價自去年11月起緩步走升，金牛年開紅盤以來漲勢強勁，今（19）日續開高勁揚5.32％至83.2元，創2018年8月初以來2年半高點，隨後漲勢雖見震盪，截至10點10分仍維持逾4.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人開紅盤迄今合計買超達1439張。

捷敏公告2021年1月自結合併營收3.7億元，較去年12月3.46億元成長6.77％、較去年同期2.29億元成長達61.17％，再創歷史新高。公司表示，主因客戶需求強勁，且去年1月適逢春節、工作天數少，比較基期較低使年增率達61.17％。

捷敏目前廠區位於中國大陸上海及合肥，去年營運僅首季受疫情而延後復工影響較弱，隨後受惠居家工作及教學需求，帶動消費性產品需求暢旺，加上下半年車市需求回溫，帶動IDM廠回補庫存、擴大委外封測訂單，營運表現倒吃甘蔗，全年營收年增8.29％、續創新高。

展望後市，捷敏持續鎖定5G工業用及車用產品市場發展，聚焦高附加價值及新半導體材料相關產品開發，預期5G應用、快速充電器、高電壓產品為主成長動能。其中，專注高電壓產品的合肥廠已動工興建3號新廠，預計今年完工後將採計畫性擴充發展。

法人表示，捷敏目前訂單能見度已達下半年，其中消費性電子產品需求續強，車用及工業應用則穩健成長。由於半導體產業供需持續吃緊，近期功率半導體漲價潮再起，法人預期後段封測廠有望相對應調整價格，看好捷敏可望受惠。

法人指出，捷敏合肥三廠預計第三季完工並開始小量生產，而耕耘已有的車用新品亦已進入驗證階段，下半年可望開始有所貢獻。在客戶需求強勁、漲價效應及新廠投產、車用貢獻增加帶動下，今年成長動能可期，營收可望續創新高。

(時報資訊)