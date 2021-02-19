女星劉樂妍這些年在大陸發展，將生活重心跟演藝事業都移往對岸，她也經常讚揚大陸好，立場與資深藝人黃安雷同，因此被封為「女版黃安」，如今她主力是影視圈，要接到片約已不容易，加上疫情又更困難，於是她嘗試拍短片賺錢，近日拍了下廚的影片，大冬天只穿一件小背心入鏡，大露事業線，讓粉絲直呼他是來「秀才藝」的。

劉樂妍專職拍戲前，當年出道可是女團出身，身為「女F」4隊長，以G罩杯 豪乳聞名，如今她定居大陸河北省燕郊地區，日前劉樂妍就透露因疫情升溫的關係，居住的地方有嚴格管制，連出入家門都難，遑論返台出席官司、過年。

劉樂妍上傳做菜片，即使有遮擋，仍檔不住F級美胸。(翻攝自劉樂妍微博)

而因疫情沒戲可拍又無法自由出門的劉樂妍，只能積極健身打發時間，也幾乎都自己做減肥餐，日前她在微博貼出一則短片，是在家做料理的過程，寫下：「台灣姑娘來到河北5年了，一起來看看河北人過年吃哪些有趣的食物」，透露朋友送了些年菜，她需要自己料理，呼救：「這些河北的食物，你見過嗎？知道怎麼吃嗎？拜託教教我啊」。

影片中，劉樂妍在大冬天竟然只穿了黑色小背心入鏡，胸前開了大U領，影片一開頭就放送福利，露出招牌豪乳，全程也毫無顧忌直率彎腰、傾身，雖後製有用些財神爺、燈籠等圖案超微遮掩，但完全擋不住F級美胸，讓粉絲直呼「突然對燈籠有了偏見」、「有遮擋，差評」、「這是秀才藝嗎」，劉樂妍也解釋，這是運動內衣，但有人說她穿運動內衣太露，覺得不太好，讓她不平衡直呼：「別人運動也是這麼穿啊！同一件衣服啊」，網友則安慰她：「地理問題，人家是機場，你是丘陵」。

(中時新聞網)