臉書網頁版狀況時好時壞。

FB、IG大當機！全球用戶紛紛哀號網頁版開不起來，經編輯實際測試發現，疑似只有網頁版出問題，手機App皆正常。而根據網站「Downdetector」的資料顯示，關於臉書的當機回報在上午9點多至10點期間不斷飆升。

各國網友也在下方留言抱怨，「底特律也不行」、「愛爾蘭也掛掉了」、「太扯了］、「美國加州也打不開」、「FB和IG兩個都開不起來」、「芝加哥即便連上VPN也開不了」、「瓜地馬拉也開不起來」、「我也有相同的問題，不管按重新整理幾次，都不能更新」、「菲律賓也遇到同樣問題」、「搞什麼鬼？」、「時好時壞，一下能開、一下不行」。

另也有網友指出，臉書的外掛程式疑似也跟著一起掛掉了，「剛剛想用Messanger也開不起來了」、「太崩潰了」、「都一起被攻擊了嗎？」、「messenger也跟著倒」。

根據編輯實測發現，Facebook和IG的網頁版都開不起來，但用手機中的APP都能正常開啟，另外FB的外掛程式Messanger疑似也跟著倒了，開不起來。

(中時新聞網)