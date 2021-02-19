澎湃新聞網19日報導，中國外交部、江蘇省等省部級領導班子出現調整。外交部官網「主要官員」欄目更新資訊顯示，原任外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員謝鋒，已經出任外交部分管政策規畫、美大和拉美地區事務以及翻譯工作的副部長；原任外交部機關及駐外機構服務中心主任的徐飛洪已經出任外交部分管行政財務工作的部長助理。

報導稱，此番履新的謝鋒和徐飛洪都是外交界資深人士，駐外經驗豐富。

公開資料顯示，謝鋒，男，1964年4月生，江蘇江都人，管理學碩士。他曾任外交部北美大洋洲司參贊、副司長，駐美利堅合眾國大使館公使，外交部北美大洋洲司司長，駐印尼共和國特命全權大使。

另據外交部駐香港特派員公署微信公眾號1月13日消息，外交部駐香港特別行政區特派員公署謝鋒特派員結束在香港工作，已於2021年1月13日奉調離任回京。

徐飛洪，男，1964年5月生，浙江東陽人，法學學士。他曾任外交部歐洲司參贊，外交部歐洲司副司長，駐阿富汗伊斯蘭共和國特命全權大使，外交部幹部司副司長，駐羅馬尼亞特命全權大使，外交部機關及駐外機構服務中心主任。

(中時 )