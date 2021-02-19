一名女友控訴男友對她的家人不尊重，她的妹妹因為平時個性活潑、行為較三八，竟然被她男友說「當傳播被打槍，還要來餐廳端菜過生活」，她事後爆氣回應「我說你媽是酒店小姐，你會開心嗎？」沒想到男友還不以為然地說「她這麼老會被打槍，哪有可能當酒店小姐」，絲毫不認為言論有錯，不願道歉，讓網友也紛紛勸她趕快分手。

該女友在Dcard上發文表示，因為她的妹妹平時個性活潑，有時會化妝、喜歡看帥哥，太過「三八」的個性導致她的男友不喜歡妹妹，目前3人都在同一間餐廳打工，某日男友在手機訊息中說「當傳播被打槍，還要來餐廳端菜過生活」，開玩笑嘲諷她的妹妹花枝招展，像是做非法性交易。

一名女友控訴男友開玩笑說她的妹妹「當傳播被打槍，還要來餐廳端菜過生活」，讓她爆氣回嗆。（圖／翻攝自Dcard）

該女友看到後，回嗆男友說不該這樣說她的家人，「我說你媽是酒店小姐，你會開心嗎？」男友竟一派輕鬆地說「她這麼老會被打槍，哪有可能當酒店小姐，當酒店阿姨都很難了」，男友不願對「傳播妹」的言論道歉，更表示沒有對她的妹妹說，不承認有罵、侮辱妹妹。

許多網友則留言確該女友分手，紛紛留言說「尊重你家人，好像對他很難」、「現在就已經不尊重你家人了，估計以後也不會改」、「你看他怎麼回應你說他母親是酒店小姐，大概就知道其實他真不覺得這樣沒禮貌或者在罵人」、「分手啦！這一點教養都沒有」。

(中時新聞網)