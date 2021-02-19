據大陸國家衛生健康委官網2月18日消息，該委根據工作職能，已就全國人大代表《關於解決東北地區人口減少問題的建議》作出答覆。關於全面放開東北地區生育政策限制，陸國家衛健委首度鬆口，將提出東北地區實施「全面生育政策」的試點方案。

陸國家衛健委表示，東北地區人口總量減少，折射出的是區域經濟體制、產業結構、社會政策等綜合性、系統性問題。比如，隨著資源枯竭和國家產業升級轉型，大批年輕勞動力無法在本地找到滿意的工作，只能流向經濟更好、工資更高的地區。

東北邊境地區的生育政策相對寬鬆（如黑龍江省規定夫妻雙方均為邊境地區居民的可生育三個孩子），但生育意願不高。

究其原因，經濟社會因素已成為影響生育的重要因素，特別是經濟負擔、嬰幼兒照護和女性職業發展等方面，群眾反映尤為突出，生育政策對生育行為的影響大為減弱。

提高生育水平，關鍵是要順應群眾期待、聚焦群眾期盼，在公共服務方面補短板、強弱項、提質量，切實解決家庭生育養育子女的後顧之憂，提高群眾的生育積極性。

陸國家衛健委表示，人大代表提出「建議國家率先在東北地區全面放開人口生育限制」的建議很有參考價值。東北地區可以立足本地實際進行探索，組織專家進行研究，深入研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響；做好政策調整後人口變動測算；研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件；評估政策變動的社會風險等等。在此基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。

(中時 )