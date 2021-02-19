韓國產業通商資源部貿易委員會18日初判台灣、中國、印尼對韓傾銷扁軋鋼品，將對台開徵9.2%至9.51%反傾銷稅，並正式對台灣等相關業者展開調查。

韓國貿易委員會18日召開會議，初判自中國、印尼及台灣進口扁軋鋼品價格低於正常市價，對韓國國內業者造成實質損害，裁定暫對中國進口扁軋鋼品徵收49.04%反傾銷稅，印尼29.68%，台灣稅率最低，為9.2% 至9.51%。

相關官員向中央社記者說明，初判裁定確有損害情事後，將實際開始對台灣等相關業者進行至少3個月的調查及公聽會程序，後續影響仍待觀察，終判結果預估最晚7月出爐。

韓國最大鋼鐵製造商浦項鋼鐵去年7月向韓國貿易委員會申請對中國、印尼和台灣業者在韓國市場傾銷扁軋鋼產品展開調查。

據貿易委員會公開資料，受調產品在2017至2019年間進口數量及市占率皆增加，以重量計算，韓國國產品市占率約4成，自台灣、中國及印尼進口產品市占率各為10到20%，共計約4成。

扁軋鋼品廣泛用於汽車、造船、化學、工業設備、航空、電子家電、餐具及廚房用品等，韓國國內扁軋鋼品市場規模在2019年約達3至4兆韓元（約新台幣760至1000億元），約合200萬噸。

(中央社)