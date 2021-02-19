趁著寒流一波波來襲，國旅市場獨走，北投大地酒店與台南晶英酒店推出「晶艷府城 春氛大地」二泊四食雙人旅遊專案，結合北台灣特色溫泉與南台灣府城名勝與美食，讓遊客可一次享受北投獨特的溫泉美食，還可在溫暖的台南盡嚐府城小吃，遊覽古都名勝。

此次與北投大地酒店合作的台南晶英酒店，位處繁華的新光三越百貨與小西門商圈旁；附近更有中西區觀光美食重鎮保安路、國華街，以及江水號、冰鄉等冰品名店；飯店周邊還有藍晒圖文創園區、南門公園、全台首學孔廟、赤崁樓、南美術館、神農街、海安路藝術街巷弄，西北方的安平區還有安平古堡、台江國家公園、億載金城，讓遊客可盡嚐美食與景點。

本次專案可享晶英酒店16坪小西門套房雙人住宿一晚，旅客可享露天戶外泳池，適合親子的兒童遊戲的專屬休閒空間，並含翌日自助式早餐兩客，旅客可在飯店內就一次品嘗道地台南的清燙牛肉湯、虱目魚肚、海鮮粥、擔仔麵、米糕、碗粿，還有精緻甜點；還有客房餐飲晶華冠軍牛肉麵2碗，再加晶英貴賓廊20：00-22：00的Happy Hour 2位。另也可視平日房況彈性升等至小西門家庭套房兩中床。

而在北投大地酒店，旅客可在丹鳳山旁的清幽飯店中享受天然滑潤的白磺溫泉，遊覽網美打卡熱點大廳，在寒流中享受獨特北國飄雪造景的露天風呂，品味富麗精緻的北投五星級溫泉飯店設施與服務。大地酒店在本專案提供10坪奇岩客房雙人住宿，以及喜歡廳活力早餐兩客，另包含喜歡廳西餐或月兒彎彎涮涮鍋，價值$1580午餐或晚餐兩客。旅客也可額外付費品嘗館內「奇岩一號」餐廳的知名川湘料理、酒家菜與手路菜。

此外，大地酒店除固定在捷運站提供接駁車服務，現在也加開北投知名景點三層崎公園花海賞花專車，讓房客也可遊賞北投戶外美景，還可一嚐附近北投市場的巷弄小吃。在寒流來襲時刻，民眾可趁此時機安排一次同時享受南北台灣特色的旅遊假期。

(中時 )