各隊投捕手開始春訓，不過印地安人陣中卻沒見王牌投手比柏（Shane Bieber），球隊總裁安東耐提(Chris Antonetti)坦言比柏確診新冠肺炎，因此還不能與球隊會合，好消息是比柏症狀不嚴重，應該近日就能恢復訓練。

比柏是印隊近2年竄起的先發新秀，去年在縮短賽季中以8勝1敗、自責分率1.63、122次三振的數據拿到投手三冠王，以全票通過之姿獲得美聯賽揚獎，不過他卻染上肺炎打亂了他的春訓節奏。

安東耐提表示好消息，「比柏的症狀非常、非常輕微，事實上甚至沒引起注意，我們正在研究他何時能回歸，希望他在接下來幾天就回到基地。」根據大聯盟協議，比柏在檢測陽性後至少要隔離10天，一切檢測正常後才能回歸。

在檢測陽性以前，比柏都待在跟春訓基地同在亞利桑那州的訓練中心裡，安東耐提表示依照協議他不會透露任何比柏在確診時的細節，「在那段時間他都自己一個人，持續為春訓做準備，我們會盡力提供給他遠程幫助。」

(中時 )