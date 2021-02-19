大陸《新華日報》19日報導，大陸中央批准張敬華任江蘇省委副書記，不再擔任南京市委書記職務。
《北京日報》旗下「長安街知事」微信公眾號指出，張敬華是十九屆中央候補委員。去年11月，時任江蘇省委副書記任振鶴調職甘肅，現任甘肅省委副書記、省長。
張敬華出生於1962年7月，江蘇泰州人，1985年畢業於南京大學經濟系經濟管理專業，進入國家計委，1987年回到江蘇，在省計委工作。
2001年後，張敬華歷任江蘇省經貿委副主任、黨組成員兼省安監局局長，省政府國資委副主任、黨委委員，省政府副祕書長等職，2008年3月任省環保廳廳長、黨組書記。
2009年7月，張敬華調職蘇北、首次主政地市，任徐州市委副書記、代市長，次年1月去代轉正。2012年4月，他轉任鎮江市委書記。
2013年3月，張敬華回到江蘇省政府，任黨組成員、秘書長，2016年3月任副省長。
2017年5月，時任江蘇省委副書記、南京市委書記吳政隆出任江蘇省代省長。7月，張敬華接任南京市委書記，並躋身江蘇省委常委行列，後於10月當選第十九屆中央候補委員。
(中時 )
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