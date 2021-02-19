原訂參加3月全國學生表演藝術類競賽的學生家長，向台中市議會國民黨團陳情，盼趕快恢復舉辦決賽。（台中市議會國民黨團提供／盧金足台中傳真）

109學年度全國學生表演藝術類競賽活動，原訂於今年3到5月舉行，但教育部1月25日舉行「109學年度全國學生表演藝術類競賽因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之評估及辦理會議」，決議個人組競賽如期辦理，團體組競賽停止辦理，台中市有家長團體向台中市議會國民黨團陳情盼復辦。台中市長盧秀燕呼籲，希望在防疫與升學權益之間，盡量取得平衡。

日前許多家長反映，去年11月學生們通過市賽，已經拿到決賽的資格，很期待此次參加全國賽的機會，教育部以衛福部立桃園醫院疫情為由，決定今年再度停辦，讓長期訓練的學生、老師難免失望。

盧秀燕呼籲，希望能在安全防疫的前提下，更加強相關防疫措施，多多聆聽師生家長的聲音，思考全國表演藝術決賽續辦的可能性，在防疫與升學權益之間，盡量取得平衡。

日前台中市一群原訂參加3月全國學生表演藝術類競賽的學生家長拜會台中市議會國民黨團，由黨團書記長陳政顯接見，教育局長楊振昇也受邀出席了解家長意見。

家長代表指出，109學年度全國學生表演藝術類競賽，去年11月已經舉辦過團體組、合唱團與管協樂團的初賽，通過初賽獲得決賽資格的學生們都很珍惜全國比賽的機會，教育部卻以衛福部立桃園醫院發生疫情為由決定停辦，這讓學生、老師與家長們都很錯愕。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯接受家長陳情後指出，感受家長焦急與無奈，心疼努力認真練習的孩子們，持續不斷的努力練習，要的只是一個證明與比賽的機會。

「防疫非常重要，這當然是絕對的」，陳政顯強調，透過落實各種防疫措施的情況下，甚至戴上面罩來比賽，決賽真的不能舉辦嗎？停辦只能是唯一選項嗎？懇請執政的中央政府，教育部的高官們，不要抹煞孩子們努力與家長的用心，趕快恢復舉辦決賽。

(中時 )