外交部官網「主要官員」未再列入副部長鄭澤光，至於原任外交部部長助理的劉顯法，則已調任外交部駐澳門特別行政區特派員公署特派員。（新華社）

中國外交部領導班子出現調整，據中國外交部官網顯示，日前離任返回北京的外交部駐港公署特派員謝鋒，出任外交部副部長。同時，鄭澤光卸任副部長職務。

外交部駐港公署在1月13日發布消息稱，謝鋒結束在香港工作，當日已奉調離任回京。而據外交部網站「主要官員」欄目顯示，今年56歲的謝鋒現為分管政策規劃、美大和拉美地區事務以及翻譯工作的副部長。

公開資料顯示，謝鋒為江蘇江都人，持管理學碩士學位。他在1986至1989年任外交部西歐司科員、隨員；1989至1993年任駐馬耳他共和國大使館隨員、三秘；1993至2000年任外交部北美大洋洲司三秘、副處長、處長；2000至2003年任駐美國大使館參贊；2003至2008年任外交部北美大洋洲司參贊、副司長；2008至2010年任駐美國大使館公使；2010至2014年任外交部北美大洋洲司司長；2014至2017年任駐印尼特命全權大使；2017至2021年任外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員。

另一方面，原任外交部機關及駐外機構服務中心主任的徐飛洪，已經出任外交部分管行政財務工作的部長助理。公開資料顯示，徐飛洪與謝鋒同齡，為浙江東陽人，持法學學士學位。他曾任外交部歐洲司參贊，外交部歐洲司副司長，駐阿富汗特命全權大使，外交部幹部司副司長，駐羅馬尼亞特命全權大使，外交部機關及駐外機構服務中心主任。

此外，外交部官網「主要官員」未再列入副部長鄭澤光，至於原任外交部部長助理的劉顯法，則已調任外交部駐澳門特別行政區特派員公署特派員。

(中時 )