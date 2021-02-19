PGO加碼購車金 結合北市、中央補助最多可享2.6萬補助金 10:582021/02/19 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市政府環保局電動機車購車補助出爐，提供台北市民新購電動機車每車7,000元補助，PGO摩特動力打鐵趁熱，宣布旗下白牌電動機車Ur1加碼購車金7,000元，結合中央（工業局、環保署）等補助，購車最高可享2.6萬元補助金，希望為年後電動機車銷售業績衝一波。 三建資訊兩項半導體課程 報名中 155萬買341萬A7 奧迪經理以員工價轉賣套利 下場慘了 (工商 ) #PGO #加碼 #購車金 #可享 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開學小確幸 超商鮮食祭優惠 04:102021/02/19 時尚消費 車輛報廢免跑監理所 今起開放線上申辦 11:082021/02/19 生活 台灣權王－業績掛帥 台達電、愛普權證旺 04:102021/02/19 證券．權證 謝金晶好兆頭小賭所戰皆捷 04:102021/02/19 娛樂新聞 補班小確幸！咖啡最便宜只要12元 各大優惠懶人包 13:282021/02/19 生活 《觀光股》春節業績開紅盤 晶華登2個月高價 11:422021/02/19 財經 myVideo尬Netflix 天橋上開戰 04:102021/02/19 產業．科技 合約若有除外條款 台灣才有機會買 04:102021/02/19 焦點要聞 出售大陸房產 所得可自由匯出 04:102021/02/19 焦點新聞 這一鍋餐飲集團2021年全台展店9家 10:052021/02/19 財經 四大措施 讓國人便宜買保障 04:102021/02/19 財經要聞 財經熱門新聞 臉書為何敢和澳洲政府開戰？專家掀2大底牌 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 3奈米爆衝沒激情 台積驚現M頭？小心600城門再破 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 市場擔憂短期需求 油價周五從高點回落 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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