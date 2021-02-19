台北市政府環保局電動機車購車補助出爐，提供台北市民新購電動機車每車7,000元補助，PGO摩特動力打鐵趁熱，宣布旗下白牌電動機車Ur1加碼購車金7,000元，結合中央（工業局、環保署）等補助，購車最高可享2.6萬元補助金，希望為年後電動機車銷售業績衝一波。

(工商 )