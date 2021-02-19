康友-KY（6452）從去年半年報未如期繳交，因6個月期限已於昨日截止，證交所將於今（19）日簽核康友確定下市案，證交所表示，若來得及今日對外正式公告，依公告40天來算，剛好是4月1日下市。

證交所指出，康友去年8月14日未如期申報去年半年報，接下來第三季季報也未繳，由於去年8月14日未申報半年報，隨即於8月18日起停止買賣至今，依規定6個月內若未補申報財報，也就是今年2月18日截止，因此，今日將簽核康友下市案。

證交所說明，依規定，公告需40天，依此推算剛好4月1日下市，不過，還是希望康友新經營團隊能在盡量補財報上來，只要在下市前8個營業日補送財報，經過審閱財報通過，仍有機會免除下市。

不過，免除下市的機率應相當低，相關人士表示，康友至今還沒有公告新的會計師，如果沒有會計師同意簽核財報，康友應送不出財報了。

(工商 )