年度首場大滿貫賽事澳洲網球公開賽在新冠肺炎疫情中開打，今年為了防堵疫情大會限縮觀眾人數，其中5天還受到當地封城禁令，不開放球迷進場，澳網總監提利（Craig Tiley）受訪時表示，澳網預計將虧損超過7800萬美元（約21億9800萬元）。

受到疫情影響，澳網祭出嚴格的防疫規定，原本大會頭8天賽事將允許每天3萬人觀賽，8強賽開打後，將允許2萬5000人入場。

但為了防堵英國變種病毒在澳洲境內爆發，澳洲維多利亞省12日半夜將三度封城，13日起一連5天都不開放觀眾進場，直到維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布從17日晚間11點59分解除封城，球迷也可以再度進場欣賞澳網。

而這5天的閉門比賽，大會預計會有超過10萬張門票辦理退票，而除了門票收入損失外，澳網還必須承擔防疫的相關費用，提利說：「很顯然的，在閉門情況下進行5天的賽事，大會受到很大的打擊，因為你沒辦法販售商品，贊助商也沒能獲利。」

提利表示，澳網有一筆8000萬澳幣的預備金，大會將會用光這筆款項，「這是個巨大的損失，但我們尚未確定這個數字，仍待觀察我們的收益。」

儘管澳網有巨大的虧損，但提利認為，今年澳網能夠舉辦也證明了全球在與疫情的戰爭中，國際體育仍是可以繼續進行的，「澳洲現在有了一個範本，我們可以與世界其他地區分享，我們讓墨爾本、維多利亞和澳洲人感到驕傲，因為在疫情大流行中從各地迎來這麼多體壇國際巨星，並在人們面前進行了一場國際賽事。」

(中時 )