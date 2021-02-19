春節假期結束，民眾急自費篩檢準備出國，桃醫19日急診中心外的防疫掛號區排滿了人潮，戶外採檢室也是數條人龍，民眾表示，自己因過年期間返台，如今假期結束要準備篩檢資料接著出國。

桃醫日前爆發院內感染事情，至今確診個案超過20位，19日為事件爆發的第40天，也是復原計畫的首日，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中及桃園市長鄭文燦紛紛出席活動，為醫護人員加油打氣，桃醫院長徐永年也感謝大眾對桃醫的支持，並提到未來桃醫將會「站得更穩」。

意外的是，事件爆發期間桃醫院內空蕩蕩，平時一位難求的停車場也是空空如也，掛號人數對比之前更是下降至僅有一成，造成院方極大損失，但19日一早急診中心外的防疫掛號區卻排滿了人潮，戶外篩檢室更是群聚了欲篩檢的民眾。

陳姓男子表示，之前因為春節要回台過年，所以趁著假期返台，如今假期結束了，也要準備返回國外工作，但是出國之前要先準備篩檢資料，才會選在這天到桃醫自費篩檢，也提到現在桃醫是「最安全的地方」，對於桃醫篩檢相當有信心。

也有民眾提到，自己是第一位到現場排隊自費篩檢的人，對於排隊景象相當意外，早上8點左右就到現場，雖然是第一位排隊的人，但一直到9點多都還沒拿到資料，而記者也直擊現場人潮滿滿，大約到上午10點人潮才陸續散去。

(中時 )