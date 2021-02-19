採購台廠疫苗方向確定，不過細節條件尚未談妥，利多消息持續發燒，生醫中的疫苗族群人氣強強滾，目前研發進度最快的高端疫苗(6547)鎖在漲停板196.5元，開盤一小時買單有超過2000張排隊等著買，國光生(4142)將開發次世代新冠疫苗，並在國外啟動臨床試驗，今日股價漲幅也在5%以上。

高端新冠疫苗技術平台技轉自美國國衛院，該項S-2P全長基因修飾重組棘蛋白，同步技轉予Moderna與高端疫苗。目前Moderna已取得美國FDA EUA許可，也是全球有效性數據最佳的疫苗，高端目前以中劑量組進入了二期EUA臨床試驗，今年6月有機會率先拿到EUA核可的廠商。高端二期臨床將收案3700人以上，疫苗組至少3000人、對照組500人，後續產能同步擴大至300萬劑，年產能最大將看到1000萬劑，初期就能滿足國人需求。

國光也努力調整新冠疫苗開發策略，追蹤分析病毒株突變趨向，發展最適用的次世代疫苗。國光正在開發中的下一代疫苗除了針對造成這一波疫情蔓延的病毒株外，也將針對未來可能出現的優勢病毒突變株，開發有效的新一代疫苗。

聯亞採RBD棘蛋白片段+Fc建構疫苗抗原，並加一項Th/CTL胜，二期臨床試驗目標希望在3月達成3,850位收案人數，也希望能在6月取得EUA。聯亞單批次疫苗生產批量可達1,000萬劑，今年下半年有望取得台灣EUA時，即可供應2,000～3,000萬劑疫苗。

衛福部目前正與高端、聯亞「這兩家之一」的業者洽購新冠肺炎疫苗，合約方向確定，不過細節條件尚未談妥。將由不同主管單位、法律專家確認，正進入商業談判階段，目前相關條件尚未談妥。

(時報資訊)