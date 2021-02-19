新北市鍾姓男子去年5月將陳情書丟進總統官邸圍牆內，被依違反《社會秩序維護法》送辦，但台北地院裁定不罰。警方不服抗告，台北地院認為，鍾男行為並未造成實際損害，裁定駁回，鍾男不罰確定。

鍾男2020年5月27日晚間9時30分，騎腳踏車至北市愛國西路總統官邸北側，將裝有石頭及1疊陳情書的塑膠袋丟進官邸圍牆內，遭警方以涉犯《社維法》「藉端滋擾」移送台北地院裁罰。

北院第1次審理，法官認為鍾未循正常管道表達意見，行為固屬不當，但他是就社會議題向總統表達意見並提出訴求，除丟陳情信外，並無其他滋擾行為，不構成《社維法》，裁定不罰。

警方抗告，北院第2次審理認為，鍾男丟擲的塑膠袋上記載收件、寄件地址，收件人為「蔡英文總統大姊收」，明顯是向總統陳情，且遭警方制止後，沒有強留滋生事端、擴大紛爭，或與特勤人員、員警爭執，不能僅因地點的總統官邸，就認定鍾男影響住戶安寧秩序，故仍裁定不罰。

不過，鍾男認為陳情未受重視，去年8月22日晚間另至總統官邸旁人行道，拿出裝有汽油的寶特瓶，點火後朝地上丟擲，5分鐘後再到農委會做同樣的事情，這次被警方送辦，法官就認為已有危害安全之虞，依《社維法》「於公共場所焚火危害安全」裁罰8000元。

(中時 )