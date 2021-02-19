受到環境風場影響，環保署今天預警指出，明天起擴散條件不佳，從目前氣象資料顯示，明天起至25日將近一周時間空氣品質不佳，尤其是中南部，恐怕會重現2月初中南部逾30測站亮出「紅色警示」。

環保署監資處處長張順欽表示，今天起逐漸轉為東風型態，導致西半部風速較弱，加上輻射冷卻作用、擴散條件較差，汙染物易累積，明天起空汙更明顯，一直到23日、24日北部才會有弱東北風影響，北部空品才會好轉，但南部空品不佳情況恐怕會持續至25日後。

張順欽說，就目前資料預估，空品最差恐怕會落在23日、24日，狀況會較不佳；是否會重現2月初空汙造成逾30測站亮出「紅色警示」？他說，恐怕會，但實際影響程度仍待觀察。

環保署空保處處長蔡孟裕說，已發動三區督察大隊及西半部16縣市環保局針對轄內的汽電共生等大型汙染源及堆置場等聯合稽查，也協調國營會要求中鋼、中龍、中油及台船等國營企業在空品不良期間減排；此外也要求台電所屬台中、興達及麥寮電廠等電廠降載。

蔡孟裕提醒，明天適逢初九「天公生」，民眾可以採取少香少金、以功代金、以米代金等方式祭拜，若需燃燒紙錢則可集中燃燒，以減少空汙。

(中時 )