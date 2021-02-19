GSMA 19日宣佈，2021 MWC上海將首次以混合模式舉辦，屆時將讓全球參會者在等待數月之後能夠親臨現場或線上共用這一盛會。隨著線上平台：「我的MWCS線上」的推出，參會者和參展商將能夠線上體驗此次活動。

本屆 MWC上海參會者包括來自GSMA、AMPT、亞信、中國移動、中國聯通、中國電信、聯想、華為、諾基亞、Nreal、Verizon和中興通訊的主題演講嘉賓，以及許多其他思想領袖。

據GSMA透露，2月23日至25日，上海新國際博覽中心和浦東嘉裡大酒店預計將迎來約2萬名觀眾來共同體驗行動行業的最新進展。與此同時，來自100多個國家的成千上萬名線上觀眾也將通過登錄我的MWCS線上一同體驗大會的盛況。

參會人員在登錄我的MWCS線上後，所有入場證持有者將能夠在展會之前、期間和之後探索虛擬展覽，並與全球決策者們進行交流。主題演講、專題會議、合作夥伴活動和峰會將進行在平台上直播，並可在會後按需點播，以滿足不同時區觀眾的需求。線上上平臺，參會者還能夠直接與其他人以及參展商進行即時互動。

與此同時，還將有機會參與華為、三星、中興通訊、5G 汽車協會（5GAA）等的合作夥伴活動。在這些專題會議期間，參會者將有專門的機會與行業領導者交流，他們將在以客戶為中心的演示和研討會上向大家分享深度見解、產品發佈、服務演示和案例研究等。

另外，GSMA還將發佈最新的思想領導力報告、「中國移動經濟發展2021」、「中國5G垂直行業應用案例2021」（與中國資訊通信研究院合作）和「人工智慧在網路安全上的用例」等。這些報告彰顯了行動產業過去一年取得的顯著成就，並展望2021年及未來的發展前景。

(工商 )