中研院研究發現，人體中的蛋白SOX11不穩定會導致大腦發育異常；生化所研究團隊找到可以穩定SOX11的機制，提出蛋白質穩定大腦發育密切相關的新觀點。

該研究是由中研院生物化學研究所陳瑞華特聘研究員、細胞個體生物學研究所周申如副研究員，雙方跨領域研究發現，成果已於本（2）月12日發表於國際期刊《科學進展》（Science Advances）。

中研院生化所研究團隊19日發表了對造成自閉症、癲癇及智能障礙的大腦發育研究新突破成果。中研院生化所特聘研究員陳瑞華解釋，在大腦發育過程中，研究發現去泛素蛋白USP11可以穩定SOX11蛋白的表現，這穩定機制參與了神經生成以建構正常的神經網路，實驗發現缺乏USP11的老鼠有學習記憶和社交情緒等多重障礙，研究更發現變異後的USP11喪失了穩定SOX11功能，更無法支持大腦正常發育。（鄭任南攝）

大腦皮層掌管感覺、運動、情緒、認知等多項重要功能，其發育涉及複雜過程，包括神經生成、神經細胞移動、組織建構及神經網路形成，任一環節失調便可能造成神經性疾病。

研究團隊發現，遺傳性大腦發育異常、有智能障礙表型的病人曾出現去泛素蛋白USP11變異。實驗發現，雖然小鼠缺少USP11時，SOX11仍可進行基因轉錄，但因其蛋白不穩定，還是會導致大腦發育異常。在行為學分析（例如：小鼠走迷宮）中，USP11缺失之成鼠確實有學習記憶和社交情緒等多重障礙。

研究團隊發現在大腦發育過程中，USP11可抑制SOX11蛋白的泛素化，進而穩定SOX11的表現。這項穩定機制不但參與了神經生成，也使生成之神經移動到正確位置，以建構正常的神經網路。

陳瑞華表示，「此研究對大腦發育異常所致疾病之診斷和治療提供了新的思考方向，未來也可望用來檢測胎兒的大腦發育狀況。」此外，研究團隊發現變異後的USP11不僅會喪失穩定SOX11的功能，也無法支持大腦正常發育，更凸顯USP11穩定SOX11的作用機制對人類大腦發育的重要性。

(工商 )