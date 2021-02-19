國民黨主席江啟臣是否競選連任黨魁一職，外界十分關注，江啟臣14日接受媒體採訪時對此回應：要好好思考。資深媒體人蔡詩萍認為，江啟臣可能還在觀望前黨主席朱立倫的態度，所以還未表態；宅神朱學恒則吐槽，等朱立倫表態，花都謝了。

蔡詩萍昨（18日）上網路節目《POP搶先爆》，接受朱學恒的專訪，談到江啟臣還未表態競選連任的議題，蔡認為，江啟臣應該在過年後就會表態是否參選黨主席，因為還在觀望朱立倫的動態；這時朱學恒吐槽，「你等朱立倫表態，花都謝了」！

蔡詩萍直言，江啟臣真的不要想太多，就算朱立倫宣布參選，江就會因而打退堂鼓？蔡更公開呼籲江啟臣，「你真的覺得這個局你要扛，你還不是照樣要上來扛」。朱學恒則以餐廳訂位提點江啟臣「先講先贏」，「你今天電話訂位，先訂到位，那餐廳就以你優先」！

對於2024的選情，蔡詩萍憂心表示，從2000年後，藍綠執政都是8年換一次，但如果2024國民黨又輸，就會打破8年換屆，改為12年的間距，連16年換黨執政都有可能，這對國民黨而言是非常大的警訊，「這個可能性高不高？你來問我，以現在的局來看，還非常高哩」！因為現在的國民黨沒人可以打敗桃園市長鄭文燦，以及副總統賴清德。

蔡詩萍分析，國民黨問題在於其一是沒人，其次是時代的趨向，國民黨現下拋出的議題，哪些會讓年輕人有感？萊豬勉強算是，但在他來看萊豬都不是什麼大議題，大約半年後人民就無感。

(中時新聞網)