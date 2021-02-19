吳姓女子4年前因丈夫酒駕肇事被捕，她擔心家庭生計受影響，竟攜2名幼子輕生，大兒子已死亡，吳女及小兒子送醫後救回性命；一審依故意對少年犯殺人罪判刑4年10月，二審考量小兒子求情，減刑後輕判2年10月並通知社工關心，上訴後，最高法院駁回確定。

2017年7月6日，吳女得知丈夫酒駕肇事遭逮，她擔心無法支付龐大的賠償費用，帶著年僅14歲、11歲的2名兒子共赴黃泉，她趁2子喝下混有安眠藥飲料後昏睡，在房間與2子輕生，大兒子因而死亡。

一審認為，2名男童應擁有健全長大權利，絕非父母可以任意支配，吳女身為母親，不能恣意剝奪兒子的生存權、健康權，考量吳女犯案動機及情節，依成年人對少年故意犯殺人罪將吳判刑4年10月。

二審考量吳的小兒子向合議庭替母親求情，表示他需要媽媽照顧，改判刑2年10月，但因未達准許緩刑門檻，法官也通知社工訪視關心，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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