一如近期的傳聞所預測，Android 12的第一個開發者預覽版（Developer Beta 1）已正式釋出，持有Google Pixel 3以上的開發者，可在第一時間更新體驗。而根據Google公布的更新時程，預計Android 11第一個測試版（Beta 1）預計在5月釋出，測試版預計有4個版本，而最終正式版預計將在Q3報到。

綜合多方報導，Android 12 Developer Beta 1（DP1）加入了部分功能與介面上的更動，但是因為還是DP1，距離正式版推出的時間還很久，屆時是否這些功能或新的設計會被正式版採納，變數還很多。而根據Google所言，Android 12開發的方向要讓操作系統「更直觀、性能更好、更安全」，目前已知Android 12 DP1的部分新功能與特色包含：

1.Android 12會從背景中擷取顏色的元素，讓介面更為突出，具體會影響控制中心的按鈕、設定功能的開關等等。

2.解鎖介面採用半透明背景，圖形解鎖的動畫更豐富

3.通知（notification）的快捷回覆功能保留，新增休眠（snooze）功能的快捷圖標

4.新增名為Silky Home的單手模式

5.新增滾動截圖（長截圖）功能，但尚未正式啟用。可針對截圖加入表情符號的塗鴉功能。

6.在通知欄顯示的媒體播放工具可顯示更大的專輯封面，整體佈局也略有改變

7.安全與急救選項移動到設定的第一頁，可自行定義緊急聯絡號碼

8.增加一個解碼層，可以針對不支援HEVC錄影格式的app，也可以轉成AVC格式。Android 12也支援AV1圖像文件格式（AVIF），理論在與JPEG圖片格式相比能在一樣檔案大小前提下很高程度的提高圖片品質

9.共享Wi-Fi密碼更簡單，點選在Wi-Fi網路共享螢幕上的「附近」按鈕，就可以將Wi-Fi憑證分享給想分享的對象

10.增加對MEPG-H的支援，並且對音頻混音器、效果器等進行優化，最多可支援24通道

11.隱私控制更直覺，可直接在控制中心關閉麥克風以及限制相機被啟用

Android 12時程規劃。（摘自Android Developers網站）

根據Google規劃，Android 12的Developer Beta將會推出4個版本，而預計5月開始釋出Beta版（推測是在Google I/O 2021釋出），也預計推出4個版本。推估Android 12正式版要等到Q3左右才會正式推出。

(科技)