美國財政部長葉倫周四接受媒體訪問時表示，儘管種種跡象顯示美國經濟以快於預期的成長步伐展開了2021年，但仍需要採取大規模激勵方案以助經濟全面復元。

這位拜登政府的首席經濟官員接受媒體訪問時表示，1.9兆美元的提案可能助美國在一年內重返充分就業。葉倫表示：「我們認為有一個大型計畫來解決這些苦難是非常重要的事，美國有1500萬人無力繳交房租、2400萬個成年人與1200萬孩子無法取得足夠的食物，還有小型企業倒閉的問題」。

葉倫表示：「我認為做得太少的代價，要比把事情做大的代價高出許多，我們認為從長遠來看，大規模計畫的益處將遠遠超過其代價。」

葉倫並表示她不擔心所有政府支出都將在未來導致通貨膨脹。「十多年來通膨一直很低，各位知道通膨是一種風險，但這是一個聯準會等機關有應對工具的風險。使人民持續受創才是更大的風險，讓這場大流行病對其生活與生計造成永久性終身的損害。」

隨著新冠肺炎疫情逐漸消退，美國近來經濟形勢日益明朗。受惠於國會在2020年底通過的激勵措施，最近的數據顯示零售銷售額成長異常強勁，且房地產與製造業亦持續增長。亞特蘭大聯準銀行的研究報告指出，美國第一季國內生產毛額（GDP）估將成長9.5%。

但與此同時，美國的就業形勢仍不明朗，多達1000萬人仍處於失業。周四稍早美國勞工部公布上周初次請領失業給付人數達86.1萬人，超出市場預期的77.3萬人，並創下4周以來的新高記錄。

此外，葉倫在接受訪問時表示，拜登總統計畫於今年晚些時候推出的大型基礎建設、氣候與教育投資方案，部分將需要靠加稅來支應。

葉倫表示，基礎設施與清淨能源方案的細節仍在規畫中，這將是目前國會正在推動之1.9兆美元新冠紓困方案之外，美國政府準備推動的計畫。

她表示，這項計畫將包括應對氣候變化的乾淨能源投資，以及在教育和培訓方面的投資，以提高美國勞工的技能與美國的競爭力。葉倫表示：「該方案的某些部分，即那些永久性的部分，將以加稅支應，以免提高長期財政赤字，但我們仍在研究相關細節。」

(時報資訊)