渡過苦悶的2020年，光學鏡頭廠營運可望於2021年重回成長軌道！隨著5G智慧型手機換機潮逐步顯現，且車載LiDAR鏡頭需求湧現，玉晶光(3406)、亞光(3019)及佳凌(4976)今年營運可望優於去年，大立光營收亦可望自第2季擺脫谷底回到年成長，加上光學元件個股股價基期低，近期外資同步買進大立光、玉晶光及亞光，今天3家公司盤中股價連袂大漲，大立光重返3400元關卡。

全球新冠肺炎疫情、美國對華為新禁令等諸多利空因素，讓光學元件廠成為去年下半年至今台股指數屢創新高下寂寞的一群，不過，歷經了半年多產業調整，各大手機品牌廠陸續推出5G手機搶市，且AR/VR等新應用增加，5G換機潮逐步顯現，市場預期，大立光營運可望自第2季擺脫谷底重回成長。

大立光1月合併營收為46.07億元，月減6.2%，但年成長12.34%，符合公司預估；大立光表示，由於2月逢農曆年長假，工作天數較少，2月拉貨動能將較1月下滑。

儘管營運遇到短期逆風，且智慧型手機市場中低階當道，但大立光執行長林恩平在法說會表示，想要升級手機鏡頭的客戶還是蠻多的，目前高階鏡頭設計不少，跟去年比起來差不多，公司策略是先接高階產品，但會導入貢獻多少還看不清楚。

法人認為，雖然大立光2020年遭逢高階智慧型手機需求疲弱及新台幣升值逆風，全年稅後盈餘為245.28億元，每股盈餘為182.86元，EPS勇冠上市櫃公司，由於大立光在手機鏡頭技術穩居全球龍頭，在智慧型手機升級趨勢不變下，今年大立光獲利可望維持甚至成長，大立光當前本益比合理，且股價整理已久具吸引力，投資價值浮現，有望上演補漲行情，而外資自2月以來幾乎都站在買方，成為大立光股價止跌反彈推手。

玉晶光1月合併營收11億2803萬4000元，月減22.92%，但年成長14.95%，為歷年同月新高，玉晶光表示，由於第1季是傳統淡季，預期需求會比去年第4季減少。

玉晶光日前董事會通過20.98億元資本支出，以實際行動證明公司今年在美系客戶手機鏡頭認證進度很順利，玉晶光指出，新增的資本支出將用於取得供營業使用之重大機器設備及廠務設備，進行產能擴充、製程精進及設備汰舊換新等，以因應公司未來營運發展，公司強調，這僅是按目前需求的預算，未來若有需求，不排除會再增列。

受惠於電動車及ADAS滲透率提升，車載鏡頭規格往高階LiDAR鏡頭發展，佳凌及亞光在車載鏡頭布局已久，目前佳凌(4976)在手訂單已滿到今年第2季，亞光亦因美系電動車大廠銷售成長帶動車載鏡頭出貨量穩定攀升，隨著ADAS及LiDAR鏡頭應用增加，法人預估，佳凌今年營收可望年成長20%，亞光則預估，今年車載鏡頭營收可望年成長50%。

(時報資訊)