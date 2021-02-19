記憶體封測廠力成(6239)受步入季節性淡季及記憶體庫存調整影響，2021年1月合併營收「雙降」至近11月低點、仍創同期次高，表現符合法人預期。由於工作天數較少，公司預期首季營收將較去年第四季微降，但將自3月起回升，預期今年營運仍可維持成長。

力成股價2月以來止跌回升，牛年開紅盤站回百元關後緩步走揚，今（19）日跟隨大盤開低、於平盤附近微幅震盪，截至10點30分下跌近1％。三大法人開紅盤迄今合計賣超753張，但昨（18）日終止連8賣、反手回補買超80張。

力成2021年1月自結合併營收60.93億元，較去年12月61.95億元小減1.64％、較去年同期63.4億元小減3.9％，雖降至近11月低點、仍創同期次高，表現符合法人預期。

力成執行長謝永達先前表示，因季節性因素、記憶體庫存調整及工作天數較少，首季營收將較去年第四季微降，但可望自3月起回升。投顧法人預估力成首季營收季減2％、年減1％，每股盈餘（EPS）可望持穩2元之上。

謝永達表示，首季邏輯業務訂單需求續強，仍面臨產能短缺問題，預期上半年成長仍相當強勁，記憶體業務需求將自3月起回升，上半年車用貢獻亦可望顯著回升。在邏輯業務動能續旺、記憶體業務持穩下，今年展望仍正向，預期營運可望維持成長。

力成董事長蔡篤恭認為，今年仍以邏輯業務成長動能最強，記憶體業務雖不若邏輯火熱，但整體狀況仍算OK。其中，Flash業務今年持續看好，至於DRAM因標準、行動、消費性及繪圖型等應用展望不同，相對較保守看待。

蔡篤恭強調，力成目標成為全方位的封測公司，透過致力拓展邏輯業務，扭轉偏重記憶體業務形象。因應邏輯需求暢旺，去年第四季將超過700台記憶體封測用打線機調整轉為邏輯封測使用，預計2月可完成調整，目標使邏輯業務貢獻提升至6～7成。

投顧法人認為，力成轉型策重邏輯業務發展，預期今年營收年增率將逐季回升，其中邏輯業務可望成長達雙位數、記憶體業務成長個位數百分比，看好全年營收繳出高個位數成長、獲利成長達雙位數百分比，維持「買進」評等、目標價120元不變。

(時報資訊)