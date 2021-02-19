德州冰風暴、初次失業申請人數意外飆高，導致美國四大指數全數收黑，亞洲股市也均陷入震盪走跌，台股今跟跌美股、亞股，期貨弱於現貨，指數今開低47.6點、報在16376.91點，權值股無力撐盤下，指數一度重挫逾150點，台股終止日K連2紅，預估全天成交量落在3800億元。

電子龍頭股今陷入調節，台積電(2330)開低震盪，跌幅逾1%，股價最低達650元，力拼守穩5日線支撐；大立光(3008)第一季營運落底，第二季可望漸回溫，下半年營運恢復成長動能，獲外資連6個交易日買超，今一枝獨秀，開高走高，大漲約5%，股價衝上3400元大關；鴻海(2317)亦陷入震盪，下跌逾2.6%；IC設計龍頭聯發科(2454)震盪走跌逾2%，股價在千元大關前略顯近關情怯；聯電(2303)震盪回測小跌，跌幅逾2%，力守5日線。

今日盤面類股跌多漲少，僅玻陶、觀光以及生醫等類股止守紅，個股表現也呈現零星題材股各自點火，南亞科(2408)受惠美光股價逆漲，今一度放量大漲逾4.5%，盤中受到大盤跌幅擴大影響，漲幅收斂到2%以內；近來強勢的IC設計族群則有敦泰(3545)、天鈺(4961)、群聯(8299)的走高，敦泰更重回百元俱樂部，天鈺早盤一度再衝223元歷史新高價，惟其後調節賣單出籠，盤中一度回到平盤附近，DRAM模組受惠記憶體產業復甦，今股價逆勢抗跌，威剛(3260)、宇瞻(8271)今漲幅均在2%附近；生醫股則有疫苗相關的國光生(4142)，受惠開發次世代新冠疫苗題材，今放量大漲7%，站回季線。

分析師表示，目前台股類股明顯輪動，KD、MACD指標仍偏多，整體維持多方態勢，若無明顯反轉訊號，不預設立場，資金流向方面，電子休息，資金流向傳產落後補漲，操作上仍是個股表現為主，指數震盪仍有操作空間，關注第一季展望正向、轉強站上短期均線個股，整體來說，台股盤勢仍由多方主導，在國際股市未明顯回檔下，資金行情延續。

(時報資訊)