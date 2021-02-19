【政新鮮】陳時中怨疫苗遭攔截 鄭麗文譙他「扯三道四」

衛福部繞過大陸代理商，訂購美國輝瑞（Pfizer）與德國BNT所共同研發的COVID-19五百萬劑疫苗碰壁，部長陳時中暗示遭陸方攔阻。中廣董事長趙少康直言，BNT代理商是上海復星，陳卻因意識形態，非要繞過代理商找總公司購買，違反商業常識可謂「偷雞摸狗走後門」，與陳隔空互嗆。國民黨立委鄭正鈐則痛批蔡政府，好都歸功自己、壞都是別人的錯，在商言商，陳直接跳過代理商跟總公司談生意，哪一個代理商不跳腳？

鄭正鈐17日在臉書發表文章「買不到疫苗，又是別人的錯？」質疑，陳時中說台灣買德國BNT公司的輝瑞疫苗，因大陸介入生變，但請陳講清楚，到底是大陸官方介入，還是BNT公司授權的陸方藥廠抗議？

鄭正鈐指出，如果是大陸官方介入打壓，這是政治事件，台灣全民都會是政府的後盾，請蔡政府大聲向大陸官方抗議，我們一起譴責這種無良的打壓行為；如果是BNT公司授權的陸方藥廠抗議，台灣因而買不到疫苗，這就是單純的商務事件，陳時中的說法就是牽拖與卸責。

針對陳時中「繞過代理商」的做法，鄭正鈐痛批陳，明知道德國BNT公司將台灣在內的大中華地區代理權都授權給大陸的上海復星醫藥公司，卻跳過擁有代理權的上海復星醫藥公司，直接與德國BNT洽購疫苗，代理商又不是在代辛酸的，怎會不跳腳、不維護自己的商業利益？在商言商，直接跳過代理商跟總公司談生意，哪一個代理商不會去跟總公司跳腳？被代理商發現後買不到，還可以牽拖到「政治打壓」、「有人不希望台灣太高興」，是當台灣民眾都傻子嗎？

陸疫苗買不買陳時中變變變 王任賢批他骨子裡仇中

不僅如此，鄭正鈐更抨擊，買到疫苗就是好棒棒，買不到就是大陸在打壓，一切「都是別人的錯」，這就是蔡政府一路以來的慣用伎倆；政府無能是可悲，但掩飾無能則是可恥，而愚民卻是可惡至極。

(中時新聞網)