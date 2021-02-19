全球傳動持續接獲大陸5G相關產業、自動化設備及醫療等產業訂單，在手訂單維持13～14億元，訂單能見度看到第二季，生產線在過年期間提前至大年初三夜班開工，2、3月持續加班趕工。客戶要求1月下半個月訂單遞延至2月出貨部分，2月出貨有機會超越1月，今年營收目標是追求兩位數成長。

全球傳動專事生產滾珠螺桿、滾珠花鍵及線性滑軌等傳動系統元件，以及單軸機器人。全球傳動表示，目前傳動系統元件訂單能見度看到第二季，元月合併營收1.41億元，比去年同期成長47.58％。

全球傳動指出，台灣到大陸船期10～20天，若無法在元月15日之前裝船，無法在農曆年前到貨，客戶要求元月下半個月生產的傳動系統元件遞延至2月裝船出貨及認列營收，2月出貨有機會勝過1月。

全球傳動反映鋼鐵等原物料成本上漲、運費飆漲，全球傳動已通知客戶2021年全產品新接訂單調漲報價，漲幅至少5％。全球傳動表示，傳動系統元件實際漲幅會依個別客戶付款條件、訂單數量而有所不同，同時依據競爭對手漲幅而做調整。

(工商 )